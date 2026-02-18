Unboxing e confronto: Ecco come appare Virtual Boy per Switch
Puoi anche confrontarlo con l'unità originale, giusto per vedere quanto sia incredibilmente simile al vero del 1995.
Ieri sono stati rilasciati dieci giochi di Virtual Boy per l'abbonamento Switch Online + Expansion Pack, dando finalmente alle persone l'opportunità di provare uno dei più grandi fallimenti di tutti i tempi del mondo videoludico. È una storia affascinante di cui puoi leggere di più nel nostro articolo approfondito sul formato che abbiamo pubblicato l'altro giorno.
Ma... non puoi giocare a Virtual Boy su una TV normale. È un dispositivo 3D con schermi integrati, e i titoli per esso si basano molto su effetti 3D. Perciò, devi ordinare o una versione economica in cartone del dispositivo o una copia più costosa dell'originale. Tuttavia, funziona anche con Nintendo Labo: VR Kit, se per caso possiedi.
Attualmente stiamo giocando i dieci titoli rilasciati per Switch Online + Expansion Pack per recensire l'accessorio Virtual Boy, che sarà pubblicato qui su Gamereactor più tardi oggi (mercoledì). Nel frattempo, ora stiamo condividendo foto del dispositivo, inclusi confronti con l'unità originale per mostrare quanto sia effettivamente simile alla versione reale.