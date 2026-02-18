Unboxing e confronto: Ecco come appare Virtual Boy per Switch

HQ

Ieri sono stati rilasciati dieci giochi di Virtual Boy per l'abbonamento Switch Online + Expansion Pack, dando finalmente alle persone l'opportunità di provare uno dei più grandi fallimenti di tutti i tempi del mondo videoludico. È una storia affascinante di cui puoi leggere di più nel nostro articolo approfondito sul formato che abbiamo pubblicato l'altro giorno.

Ma... non puoi giocare a Virtual Boy su una TV normale. È un dispositivo 3D con schermi integrati, e i titoli per esso si basano molto su effetti 3D. Perciò, devi ordinare o una versione economica in cartone del dispositivo o una copia più costosa dell'originale. Tuttavia, funziona anche con Nintendo Labo: VR Kit, se per caso possiedi.

Attualmente stiamo giocando i dieci titoli rilasciati per Switch Online + Expansion Pack per recensire l'accessorio Virtual Boy, che sarà pubblicato qui su Gamereactor più tardi oggi (mercoledì). Nel frattempo, ora stiamo condividendo foto del dispositivo, inclusi confronti con l'unità originale per mostrare quanto sia effettivamente simile alla versione reale.

My Nintendo Store consegnano sempre la loro merce con un interno decorato.

Ecco come appare il packaging.

Il supporto necessario è nel fondo della scatola.

Ecco come appare la versione Switch, davvero identica all'unità originale. Si noti che l'interruttore a levetta e la quadrante sulla parte superiore sono puramente decorativi e non possono essere usati.

Quanto è simile all'unità originale, ti chiederai. Beh... Confronta nell'immagine sopra. L'unità superiore è l'OG Virtual Boy del 1995, mentre quella inferiore è l'unità Switch.

A sinistra: OG Virtual Boy / Destra: l'unità Switch.

Il Virtual Boy originale (a sinistra) aveva uno slot dedicato per il controller e un jack Playlink. Quelli sono pura decorazione sull'unità Switch (a destra).

Lo slot della cartuccia (a sinistra) manca ovviamente sull'unità Switch (destra).

La parte superiore dell'unità può essere piegata come il cofano di un'auto. Sinistra è come appare senza uno Switch 2 inserito, e destra con lo Switch 2 inserito. Basta chiudere il coperchio e sembra esattamente come quello vero.

Sinistra con lo schermo spento, destra pronta a giocare.