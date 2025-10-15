Undercoders afferma che "Denshattack è una lettera d'amore all'era Dreamcast"

HQ

Uno dei giochi più insoliti annunciati durante la Gamescom di agosto è stato Denshattack, un gioco un po' ispirato a Jet Set Radio basato su trick riding... con i treni giapponesi. Se pensi che suoni strano, hai assolutamente ragione.

Ha ricevuto molta attenzione e durante il BCN Game Fest , il nostro editor spagnolo David Caballero ha avuto l'opportunità di parlare con il regista David Jaumandreu. Abbiamo colto l'occasione per chiedergli se l'ispirazione è arrivata dai giochi arcade di fine anni '90 e dai titoli Dreamcast come Crazy Taxi e il già citato Jet Set Radio, oltre che dai giochi nello stile della serie Tony Hawk. Egli rispose:

"Al 100%. 100%. Ad esempio, abbiamo preso molta ispirazione da giochi di sport estremi come Tony Hawk, come il recente OlliOlli World. Ma anche un po' la sensazione arcade che si ha nei giochi, i classici arcade di Sega Jet Set Radio ha avuto un'influenza incredibile sia in termini di gameplay che di stile, come lo stile visivo... Corsa Hi-Fi... Quindi sì, c'è un mix, una lettera d'amore all'era Dreamcast in termini di grafica, in termini di gameplay, diretta all'azione, sì, una grande ispirazione su questo".

Dato che si tratta di un concetto così unico, gli abbiamo anche chiesto di dirci di più sul gameplay. Cosa ci si può aspettare da un gioco che combina treni e trick riding? Jaumandreu ha spiegato:

"Quindi è davvero un gameplay basato su trucchi, ma in un certo senso definiamo il gameplay come se fosse a due livelli. Quindi il primo livello di gioco consiste fondamentalmente nel leggere il terreno, arrivare fino alla fine. Quindi si tratta di mantenere l'equilibrio, evitare di deragliare, evitare gli ostacoli".

Questo non vuol dire che si tratti solo di andare veloci, ma a quanto pare si tratta di farlo con stile:

"E questo è come non solo arrivare alla fine, ma farlo in modo elegante. Quindi aggiungere trucchi, come cercare di completare la combo dell'intero livello, come ottenere il massimo come i tuoi punti. Quindi questo è più o meno il gameplay che troverai... Andare da un posto all'altro nel minor tempo possibile, ma farlo anche con stile".

Denshattack uscirà per PC, PlayStation e Xbox il prossimo anno e teniamo anche le dita incrociate per una versione Switch 2. Non sappiamo esattamente quando uscirà, ma dai un'occhiata all'intervista qui sotto per ulteriori informazioni.