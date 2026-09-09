Undercoders: "Per noi, Game Pass è stata un'esperienza molto positiva"

HQ

Le opinioni sono state a volte piuttosto divise riguardo a Game Pass e a quanto sia davvero vantaggioso per sviluppatori, publisher e per l'industria videoludica in generale. Sebbene ci siano alcune critiche, molti sembrano anche molto soddisfatti, e lo studio dietro Denshattack!, Undercoders, apparentemente rientra in quest'ultima categoria.

In un'intervista con Automaton, il direttore del gioco David Jaumandreu afferma che hanno davvero apprezzato lavorare con il servizio in abbonamento di Microsoft e spiega:

"Fin dall'inizio, abbiamo presentato il gioco a Microsoft, e gli è piaciuto. Abbiamo continuato le discussioni a lungo finché non siamo stati invitati a far parte di Game Pass. Ovviamente, per un piccolo team come il nostro, è un'ottima opportunità perché mette il gioco davanti a molte persone. Molte persone possono giocarci, e se gli piace, possono raccomandarlo ad altri. Quindi per noi è stata un'esperienza molto positiva. Molte persone hanno giocato al gioco grazie a Game Pass, quindi siamo felici di averlo fatto."

Nella stessa intervista, Jaumandreu spiega anche che Game Pass offre stabilità finanziaria, anche se da sola non è sufficiente. Devono comunque vendere molti giochi, ma l'accordo aiuta ad alleviare lo stress:

"Sì, ti dà un po' di aria, per così dire, perché c'è una certa quantità garantita anche prima che tu entri sul mercato. Riduce il rischio che ti assumi rispetto a non avere un accordo, quindi ovviamente è sempre una cosa positiva. Ma non direi che toglie la pressione. Devi comunque offrire un gioco molto buono, e non credo che Microsoft pubblicherebbe qualcosa che non soddisfa i suoi standard, anche se hai già firmato un contratto, quindi c'è comunque quella pressione. Devi anche vendere un certo numero di copie per recuperare i costi di sviluppo, ecc. Ma toglie un po' dello stress finanziario perché quando lanci, sai che stai ricevendo almeno una certa somma di denaro."

Se vuoi saperne di più sul Denshattack! leggermente ispirato a Jet Set Radio, ti consigliamo di consultare la nostra recensione. Il gioco è disponibile ora per PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X - ed è incluso con Game Pass.