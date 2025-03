Ci sono molti concetti che dovrebbero funzionare in modo fantastico in VR. Con così poca scelta in questo formato, sono spesso sorpreso che gli sviluppatori non prendano queste idee, creino giochi davvero buoni e poi non alimentino un pubblico affamato. Naturalmente, capisco anche i rischi. Il più grande di questi è probabilmente che raggiunge un pubblico abbastanza piccolo, non importa quanto sia buono ciò che viene offerto. Anche un titolo fenomenale come Half-Life: Alyx purtroppo non raggiunge il pubblico che dovrebbe, soprattutto perché la realtà virtuale è così costosa e non è nemmeno accessibile come sedersi con un controller e iniziare. Ma ora, piuttosto che versare lacrime sulla realtà virtuale nel suo complesso, parleremo principalmente di un concetto solido.

In Underdogs, vieni messo all'interno di un robot gigante e lasciato libero in un'arena. Qui devi poi sconfiggere un'ondata di nemici. Il gioco ha un concetto rogue-like, quindi se muori durante una cosiddetta "corsa" devi semplicemente ricominciare da capo. Questo è Underdogs in poche parole, ma ovviamente non sarebbe una grande recensione se non guardassimo la cosa un po' più da vicino.

È importante utilizzare le abilità del tuo robot prima di entrare in combattimento.

La prima cosa che ho notato è stata l'incredibile reattività dei controlli. Questa è una di quelle aree in cui ho spesso riscontrato problemi con la realtà virtuale. Ma far oscillare le mie braccia giganti è stato incredibilmente reattivo. Sembra davvero che seguano i movimenti, qualunque cosa io faccia, e poiché i colpi che posso infliggere infliggono anche danni extra se oscillo più velocemente, questo è ovviamente importante. Se tiro le braccia molto indietro e le faccio oscillare in avanti con un movimento veloce, fanno più danni che se faccio solo dei colpi veloci. Tuttavia, questo significa che tu come giocatore devi essere più attivo fisicamente. E sì, Underdogs richiede che tu non abbia mobili che puoi maltrattare accidentalmente. Tuttavia, è possibile giocare da seduti, ma richiede un po' di spazio intorno a te in modo da poterti muovere.

Oltre ad agitare le braccia e sferrare pugni, ti muovi anche in un modo davvero unico. Si premono due pulsanti sul controller e si salta in avanti. Il tema qui è imitare un gorilla e anche se il sistema diventa un po' noioso dopo un po', è altrettanto fluido come combattere. Puoi anche fare molti danni saltando sui nemici in questo modo. Perché i nemici. Arrivano a frotte. Sei in un'arena e vari cancelli si aprono e appaiono. Ci sono tutti i tipi di robot diversi e devi distruggerli prima che ti uccidano. Tra i vari combattimenti, puoi quindi provare il tuo robot, acquistare e potenziare e assumere alcuni tipi di fuffens che si assicurano che i tuoi nemici inizino con meno nella vita. Poi c'è anche una piccola storia che viene ricreata in uno stile simile a un fumetto.

Puoi riparare e acquistare nuovi aggiornamenti per il tuo robot tra una corsa e l'altra.

In realtà mi sono divertito molto la prima ora e i primi round. Certo, il mio robot si è rotto e ho dovuto ricominciare e cambiare le mie tattiche e imparare a oscillare e schivare meglio. Ma grazie all'ottimo tracciamento e al fatto che i movimenti sono stati trasferiti così bene, ero abbastanza felice lì all'interno del mio grande robot. A volte diventa molto frenetico, ho cambiato una delle mie braccia in una lama di sega e, come spesso in passato con un rogue-like, inizi a pensare a quali aggiornamenti e ricompense funzionano meglio a lungo termine. Puoi equipaggiare il tuo robot con qualsiasi cosa, da cose che danno più danni fisici puri e rendono più forte la gabbia che circonda il pilota. Perché se ti spezza e ti espone, non sei lontano da una morte certa.

Mentre distribuivo colpi che colpivano la vita dei robot, ho iniziato a fantasticare su un gioco di boxe in cui l'agilità e i pugni erano così buoni. Poi, dopo aver fatto un certo numero di giri, mi sono reso conto che mi stavo annoiando davvero. Certo, credo che uno sviluppatore debba creare il gioco che vuole, ma quando mi sono seduto ai comandi del mio robot gigante, in realtà avevo sperato in qualcosa di diverso dal semplice combattere in quell'arena. Certo, si cerca di variarlo con diversi avversari e una storia da seguire, ma alla lunga diventa incredibilmente monotono. Mi sono stancato rapidamente di saltare e tessere, molto semplicemente. Il fatto che il gioco sia un rogue-like crea una certa sfida poiché ogni combattimento significa davvero qualcosa. Significa anche che diventa molto faticoso rifare, soprattutto i primi combattimenti quando si muore e poi si ricomincia da capo. Di solito sento che questo genere di cose crea il desiderio di avere successo e di credere che si possa fare meglio. Qui, purtroppo, non contribuisce a questo perché per lo più diventa fastidioso combattere di nuovo la stessa ondata di robot. Avrei preferito vedere l'elemento roguelike abbandonato a favore di percorsi più lineari e salvare i progressi.

Infliggere colpi è incredibilmente reattivo, ma sfortunatamente viene fatto in arene noiose contro nemici opachi.

Visivamente, Underdogs utilizza uno stile da cartone animato che funziona abbastanza bene. Tutto ha una sua identità, dal design dei personaggi ai nemici. Tuttavia, l'arena non è il luogo visivamente più eccitante del mondo. Ci sono alcune trappole e detriti posizionati qui, ma sembra piuttosto rado e claustrofobico. Sebbene i nemici siano ben animati, c'è anche molta ripetizione di loro. Ci vengono offerti diversi tipi di nemici, ma spesso vengono anche ripetuti o sono varianti diverse con dimensioni leggermente diverse. Il suono consiste in un tentativo di battute interessanti e in un atteggiamento generalmente "duro" che si adatta sicuramente al tema del gioco, ma sembra anche piuttosto ridicolo. E' una questione di gusti, ovviamente, se riuscite a sopportare quel piccolo tema 'YEAH', ma per me era solo un'altra cosa monotona. Avrei preferito vedere una musica davvero epica accompagnare i combattimenti per renderli un po' più coinvolgenti.

Se vuoi vedere un vantaggio maggiore, questo può sicuramente funzionare per coloro che cercano giochi VR che offrano un po' di allenamento. Se esegui un allenamento più lungo, noti quanto sudi e le tue braccia devono davvero lavorare quando sono costantemente girate. Sia per combattere che per muoversi.

Sfortunatamente, Underdogs non è riuscito a impressionarmi al di là della gioia iniziale dei controlli stretti. Sedersi all'interno di un robot è bello, ma ciò che appare di fronte a te doveva essere più coinvolgente di ciò che ti viene offerto. È un concetto interessante che diventa ripetitivo in termini di intrattenimento. Perché per quanto sia bello sedersi all'interno di un robot gigante e sferrare quei primi pugni ben mirati, non c'era nulla che trovassi particolarmente divertente dopo poche ore di gioco.