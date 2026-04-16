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Quando io e la mia adorabile ragazza guardiamo film horror - e ne abbiamo visti innumerevoli insieme negli ultimi 10 anni - lei tiene sempre un piumone sugli occhi quando la tensione diventa troppo forte, mentre io mi copro sempre le orecchie. Non c'è molta riflessione profonda dietro, a parte il fatto che il mio istinto ha riconosciuto molto tempo fa che sembrava un modo più intelligente per perforare il palloncino della suspense, attraverso cui le scene spaventose vengono gonfiate fino a esplodere.

È quindi comprensibile che A24, in collaborazione con il regista esordiente Ian Tuason, abbia realizzato un film horror che mette il paesaggio sonoro in primo piano. Undertone è stato realizzato per soli 500.000 dollari, e questo è dovuto soprattutto al fatto che i meccanismi di base del film usano tutti il suono come punto focale centrale, proprio come Paranormal Activity.

Anche la premessa è fatta su misura per questa situazione. Evy, interpretata da Nina Kiri, si prende cura della madre morente, che apparentemente non ha molto tempo da vedere, ma nella sua casa intensamente religiosa non si sente esattamente a suo agio e passa il tempo registrando e facendo ricerche su un podcast chiamato "Undertone ", che, in autentico stile true crime, tratta di inquietanti file audio e specula se ci sia qualcosa di più tra il cielo e la terra. L'atmosfera diventa immediatamente più intensa quando ricevono 10 misteriosi file audio, che costituiscono la spina dorsale del film, poiché i file diventano sempre più bizzarri ed Evy inizia a vivere strani avvenimenti nella silenziosa casa della madre.

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È così che si sviluppa Undertone, e a parte Evy stessa e sua madre (interpretata da Michèle Duque), non ci sono altri attori fisicamente presenti in questo film. Sentiamo la voce del suo co-conduttore del podcast Justin (doppiato da Adam DiMarco) e i misteriosi file audio, ma Undertone è, proprio come Paranormal Activity, volutamente intimo, limitato, ridotto all'essenziale. A differenza di Paranormal Activity, però, Tuason non aderisce al contesto del genere found-footage, ma è invece girato in modo piuttosto brillante, con panoramiche semplici e bellissime, e una macchina da presa che tende a indugiare un po' più a lungo, uno stile così diffuso tra i giovani registi horror, da Damian McCarthy a Jordan Peele.

Undertone è splendidamente realizzato, senza dubbio, ed è anche ben recitato, in particolare da Kiri, che funge da solido ancoraggio emotivo in un film che si basa davvero sulla sua credibilità. Anche il sound design è ben realizzato, ricco di bassi e incisivo, e insieme costituisce un solido quadro narrativo su cui il resto del film può contare.

Va detto, però, che Undertone non è un film che si apre nel senso convenzionale. È nel cosiddetto "spazio negativo" – gli spazi vuoti, se vogliamo – che emergono l'inquietudine e la tensione, e non tanto sotto forma di scene visive reali, nemmeno verso la conclusione del film, poiché rimane fedele alla sua strategia "audio-first" e ne si discosta solo raramente.

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Tuttavia, si potrebbe anche sostenere che certi film horror meno soddisfacenti espongano troppo rapidamente e troppo spesso i loro elementi inquietanti, e questo non è certo il caso di Undertone. Il risultato finale mostra un regista che ha una solida padronanza di queste tecniche molto basilari e, sebbene sia un successo secondo questi standard, sarà interessante vedere Tuason disponere di qualche altra risorsa per costruire scenari con qualche "parte in movimento", per così dire.