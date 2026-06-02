Undici giochi di Toy Story saranno rimasterizzati a ottobre

Woody, Buzz Lightyear e il resto della banda di Toy Story hanno recitato in diversi giochi nel corso degli anni. Oggi, gli sviluppatori Digital Eclipse e l'editore Atari hanno rivelato che vogliono darci la possibilità di giocare a gran parte di questi giochi su hardware moderno in ottobre.

Toy Story: Retro Roundup! è una raccolta di versioni sia per console che portatili di cinque primi titoli di Toy Story, oltre a A Bug's Life. Ma il decisamente più moderno Toy Story 3: The Video Game riceverà anche un nuovo e brillante remaster sotto forma di Toy Story 3: Complete Edition.

Questa edizione completa include contenuti precedentemente esclusivi della versione PlayStation 3 dell'edizione originale, presentati per la prima volta con grafica migliorata, risoluzioni più alte e prestazioni migliori. I giocatori possono anche aspettarsi la cooperativa locale!

Sia Toy Story 3: Complete Edition che Toy Story: Retro Roundup! usciranno su PS5, PS4, Nintendo Switch 1 e 2, console Xbox Series e Steam il 15 ottobre, e una versione fisica contenente entrambi i titoli può essere preordinata ora. Guarda il trailer di annuncio qui sotto.