Un'enorme demo di Holstin è stata appena sconvolta

Gli spettatori del Future Games Show sono rimasti sorpresi dall'annuncio dello sviluppatore Sonka che il gioco di sopravvivenza indie Holstin ha ora una demo disponibile, e una grande.

Durante lo show, il gioco ha fatto un'apparizione per presentare un nuovo trailer prima di notare anche che una demo che si estende fino a due ore di gioco è ora disponibile per tutti i fan da provare su PC tramite Steam.

Questo segue due demo precedenti e, per quanto riguarda ciò che distingue questa dal resto, ci viene detto: "la nuova demo offre ai giocatori un primo sguardo molto corposo all'intera inquietante esperienza del gioco alimentata dall'Europa orientale degli anni '90. Inizia con il segmento iniziale della storia di Holstin, che spiega cosa ti ha attirato nella decadente e posseduta città lacustre polacca di Jeziorne-Kolonia. Metti le mani sul gameplay di base, dall'impegno in intensi combattimenti e dalla risoluzione di enigmi ambientali alla ricerca della sopravvivenza, all'esplorazione di strade e interni infestati da melma e all'interazione con la gente del posto non così stabile mentalmente che non ha ancora completamente Turned.

Per il resto, questo ampio sguardo al gioco promette anche di mostrare il sistema di telecamere utilizzato in Holstin, così come il suo sistema di illuminazione, che "si sposta senza soluzione di continuità tra più prospettive in ambienti illuminati in tempo reale e completamente in pixel 3D".

Al momento, Holstin si sta preparando a lanciare un Kickstarter per raccogliere fondi per completare la parte finale del gioco e consentire ai fan di attivare e supportare anche una manciata di funzionalità e idee aggiuntive. La data esatta in cui verrà lanciato il Kickstarter deve ancora essere confermata, ma sappiamo che questo precederà il lancio completo del gioco nel corso del 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch e Switch 2.

Dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.