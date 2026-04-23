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Leviticus
Un'entità lussuriosa e violenta dà la caccia a due ragazzi adolescenti nel Levitico di Neon
Il film horror arriverà nelle sale questo giugno.
Di recente abbiamo assistito a una serie di trailer horror, che presentano un programma cinematografico per i prossimi mesi in cui sembra esserci qualcosa per tutti. Neon ora si unisce di nuovo al divertimento, dato che la piccola casa di produzione ha dato un primo sguardo a Levitico.
Questo è un film horror che segue due ragazzi adolescenti mentre cercano di sfuggire a un'entità malevola che si maschera per la persona che desiderano di più, che per caso sono l'uno l'altro...
Con la prima uscita al cinema già dal 19 giugno, potete vedere qui sotto il primo trailer di Levitico, per assaggiare il thriller horror LGBTQ.
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