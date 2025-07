Un'eruzione vulcanica in Islanda provoca l'evacuazione di un popolare sito turistico L'ultima eruzione è avvenuta vicino a Reykjavik e ha visto le persone allontanarsi dal resort della Laguna Blu.

HQ Un'eruzione vulcanica si è verificata di nuovo in Islanda e ha spinto i servizi di emergenza a evacuare le persone da uno dei siti turistici più caldi del paese. L'eruzione è avvenuta nel Reykjanes Peninsula, un'area vicino alla capitale Reykjavik, e ha visto la famosa destinazione termale geotermica nota come Blue Lagoon chiusa, con i partecipanti trasportati lontano dal sito. Le eruzioni vulcaniche sono comuni in Islanda a causa del fatto che il paese si trova su un margine costruttivo della placca tettonica, che fondamentalmente vede due placche tettoniche allontanarsi l'una dall'altra, consentendo al magma di risalire dal mantello terrestre. Ciò ha permesso all'Islanda di continuare a crescere ed espandersi nel corso degli anni, al costo di una maggiore attività tettonica come le eruzioni vulcaniche. Questo evento si è verificato in una regione che è tornata attiva nel 2021 e da allora ha visto 12 eruzioni. Puoi vedere la sorprendente eruzione in azione qui sotto, secondo un video di un drone catturato da NatureEye. Shutterstock // Ron van der Stappen