Un'eruzione vulcanica sottomarina al largo della costa della Papua Nuova Guinea minaccia le riserve idriche e alimentari della zona "da mesi, o addirittura anni"

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L'8 maggio è stata segnalata un'eruzione sottomarina a circa 125 chilometri a sud-est della Papua Nuova Guinea, che ha spruzzato pomice galleggiante e acque scolorite nell'oceano. Questi zatteri di pomice, profondi fino a due metri, stanno bloccando le barche e danneggiando gravemente le zone di pesca della zona, la principale fonte di cibo per la popolazione locale.

Secondo Reuters, le barriere coralline sono state coperte e il trasporto marittimo verso la capitale provinciale, Lorengau, è stato interrotto. I residenti affermano di avere difficoltà a svolgere le attività quotidiane di base, come pescare cibo e recarsi a Lorengau per procurarsi rifornimenti e servizi. "Prima finirà il cibo, poi l'acqua," temono i leader di Timoenai, un insediamento costiero di 800 persone. "La gente non può permettersi nemmeno di comprare cibo perché vende pesce per guadagnare."

Le zattere possono impiegare "mesi o addirittura anni" per affondare dopo essere state allagate da correnti oceaniche e maree. Di fronte alla mancanza di risposta da parte del governo, la popolazione ha iniziato a organizzare operazioni di bonifica per rimuovere quanta più pomice possibile e così prevenire danni a lungo termine alle zone di pesca. Nel frattempo, l'eruzione continua.