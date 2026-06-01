Un'esplosione in una fabbrica di carburante per razzi in Corea del Sud ha causato cinque morti e due feriti

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Un'esplosione in un impianto di lavorazione del carburante Hanwha Aerospace a Daejeon, Corea del Sud, ha causato cinque morti e altre due gravemente ferite. La causa della massiccia esplosione e del successivo incendio nell'impianto è ancora sconosciuta, anche se, secondo un funzionario di Hanwha che ha parlato durante un briefing aziendale (tramite Reuters), l'esplosione sembra essere avvenuta mentre l'acqua veniva utilizzata per pulire materiale esplosivo dagli strumenti utilizzati per la produzione del propellente per razzi.

A causa della natura delle operazioni dell'azienda, che prevedono la produzione di carburante per razzi, gli sforzi antincendio e la ricerca di ulteriori potenziali vittime nella struttura sono ostacolati, poiché i piani del sito sono protetti dal National Security Act, dato che Hanwha Aerospace è un subappaltatore del Ministero della Difesa e dell'Aerospaziale.

Il presidente del paese, Lee Jae Myung, ha chiesto la mobilitazione di tutte le risorse disponibili per rispondere all'incidente e l'avvio di un'indagine, una decisione che il direttore dell'azienda, Son Jae-il, ha pienamente sostenuto, inviando le sue condoglianze alle famiglie. Secondo un funzionario del dipartimento sanitario, "le autorità non hanno ancora identificato le vittime perché i loro corpi sono stati gravemente danneggiati."