Unhinged è un gioco di sopravvivenza open world ambientato in un esperimento di megacorporazione

Come parte del Galaxies Autumn Showcase 2025, lo sviluppatore Unifiq ha fatto un'apparizione per presentare uno sguardo al suo prossimo progetto. Conosciuto come Unhinged, questo è un gioco di sopravvivenza open world ambientato in un esperimento condotto da una megacorporazione tecnologica.

Il gioco è descritto da Unifiq come ciò che otterresti se The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fosse effettivamente un'esperienza di sopravvivenza di sana maniera, ed è un progetto che presenta un'ambientazione post-apocalittica degli anni '90 con temi retrò, fantascientifici e brutalisti.

La storia di Unhinged è descritta così: "Misteriosamente bloccato su un'isola ostile, ti ritrovi nel bel mezzo di un esperimento mortale condotto da una megacorporazione tecnologica. L'unico modo per fuggire è completare una serie di sfide, notoriamente note come 'The Chrono Trials'.

Unhinged sarà un gioco per giocatore singolo che arriverà per la prima volta su PC in uno stato di accesso anticipato nel 2027. Sarà il primo progetto dello studio da quando è stato fondato nel 2020 e si dice che alla fine potrebbe ottenere un lancio su console, ma solo dopo che il lancio 1.0 farà il suo arrivo ancora più avanti. Altrimenti, sarà un gioco in prima persona costruito in Unreal Engine 5, ambientato in una mappa che si estende per nove chilometri quadrati e offre un'avventura che dura oltre 30 ore.

Dai un'occhiata al trailer di annuncio di Unhinged qui sotto, oltre ad alcuni screenshot del gioco.