Un'IA ha contribuito a vincere una causa in Inghilterra

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L'IA è davvero qui, e sta facendo molto lavoro. Come riportato da The Guardian e YLE, uno studio legale specializzato in IA ha ora vinto una causa in Inghilterra. Questa è la prima volta che un avvocato specializzato in IA vince una causa in tribunale. Va detto però che un'IA si occupava di tutto il lavoro legale che precedeva il processo, mentre il cliente era rappresentato da un avvocato umano nel processo vero e proprio.

Il consulente HR freelance Tamires Camal Taquidir ha pagato lo studio legale Garfield AI circa £400 per avviare procedimenti legali al fine di riscuotere £7.000 che gli erano dovuti. Poi l'IA si occupava di tutto il lavoro legale che precedeva il processo, che includeva - tra le altre cose - contestare una contro-richiesta e preparare quattro dichiarazioni di testimoni e altri documenti necessari in tribunale.

E poi, nel processo vero e proprio, Taquidir era rappresentato da un avvocato umano, Dominic Li, assunto da Garfield AI. Il caso si basava sul lavoro legale svolto dall'IA dello studio legale. La corte si pronunciò a favore di Taquidir.

Anche dopo questo successo, Dominic Li ha chiarito che "la rappresentanza in un processo è ancora un'attività essenziale e fondamentalmente umana". Quindi gli umani sono ancora necessari.