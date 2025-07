Un'importante vendita di giochi svedesi è appena iniziata su Steam

HQ

Non è un segreto che la Svezia pulluli di buoni sviluppatori di giochi, con studi come Mojang (Minecraft ), DICE (Battlefield ), Avalanche Studios (Just Cause ), Paradox Interactive (Crusader Kings ), Massive Entertainment (The Division ), Starbreeze Studios (Payday ) e Fatshark (Warhammer: Vermintide ).

Ma... naturalmente, c'è anche un numero enorme di sviluppatori più piccoli, e ora sia AAA che gli indie si stanno unendo in un'enorme vendita svedese su Steam chiamata Games Made in Sweden 2025. Sono disponibili oltre 80 titoli blu e gialli, spesso a prezzi stracciati.

Vai a questo link per trovare giochi svedesi su Steam con uno sconto.