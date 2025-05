Un'interruzione di corrente interrompe l'ultima giornata del Festival di Cannes Un blackout diffuso colpisce le Alpi Marittime occidentali, compresa Cannes, poche ore prima della cerimonia di chiusura.

HQ Le ultime notizie sulla Francia . Solo pochi minuti fa, i rapporti hanno confermato una grave interruzione di corrente nella parte occidentale della regione delle Alpi Marittime, lasciando gran parte di Cannes senza elettricità, proprio nell'ultimo giorno del suo festival cinematografico di fama mondiale, che si svolge dal 13 al 24 maggio.

Potrebbe interessarti: Spagna: attacco informatico nel blackout di aprile?

Negozi, ristoranti e case sono attualmente senza elettricità. Una breve interruzione si è verificata anche al Palais, dove sono stati attivati i generatori di emergenza. I servizi ferroviari nella zona stanno subendo ritardi, ma finora non sono state segnalate cancellazioni. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Festival di Cannes 2025 // Shutterstock