Unire i ricordi con Toymaker: Threads of Joy

Durante il BCN Game Fest dello scorso fine settimana abbiamo visto tutti i tipi di giochi e demo di titoli e sviluppi indie e AA in arrivo. Ma se tra tanta azione, combattimenti, avventure e giochi di ruolo trovate un angolino dove godervi il piacevole tintinnio di una macchina da cucire, è perché siete arrivati allo stand di Uprising Studios, un team di veterani che hanno lavorato a Song of Nunu: A League of Legends Story o Tamagotchi Adventure Kingdom, e che ora cercano il calore di una storia con tradizione come Toymaker: Threads of Joy.

Toymaker è un gioco con molti strati, quasi tutti radicati nella città di Salamanca e nei suoi dintorni. Non per niente la sua storia si ispira alla leggenda della grotta di Salamanca. Un vero e proprio luogo dove, si narra nel Medioevo, il Diavolo stesso istruiva un certo numero di studenti nelle arti occulte e alla fine, dopo aver completato gli anni di istruzione, uno di loro doveva rimanere per l'eternità per servirlo, così come era l'accordo per il pagamento. E posso darvi questo piccolo riassunto, che non vedrete in un comunicato stampa, perché sono nato a Salamanca, e conosco la sua tradizione.

Ma anche se Toymaker: Threads of Joy risuona particolarmente bene con gli abitanti della città, è davvero una storia che chiunque può seguire, in cui dobbiamo prenderci cura e gestire un negozio di peluche, cucendo e riparando giocattoli mentre seguiamo una storia misteriosa raccontata come una visual novel. Il gioco ci ha davvero impressionato e siamo stati in grado di chiacchierare con il team presente allo show, in un'intervista completa che potete guardare con i sottotitoli qui sotto.

Abbiamo iniziato parlando con Céler Gutierrez, creatore del gioco e compositore della sua colonna sonora, per parlarci della narrazione basata sulla tradizione e, naturalmente, delle meccaniche di cucito.

"La meccanica del cucito è qualcosa che volevamo davvero fare, perché quando abbiamo iniziato il progetto abbiamo pensato che fosse qualcosa di veramente interessante, che non era mai stato fatto, e volevamo che fosse molto, molto manuale, come cercare di trasportare davvero questo, beh, il vero processo di cucitura nel gioco, quindi devi prendere il modello con il mouse, Devi muoverlo, poi devi premere la barra spaziatrice, perché non abbiamo un pedale come allora (...) e poi lo muovi, e lo fai lavorare, e, beh, lo fai lentamente all'inizio, perché all'inizio è difficile, come cucire da solo, ma poi ti ci abitui, e, beh, Migliori e puoi farlo più velocemente".

E non solo per quanto possa sembrare nuovo cucire a macchina in un videogioco, ma anche per il salto che un team ha dovuto fare per lavorare in 3D (come il loro gioco precedente, Scarf) per un'esperienza 2D e con maggiore enfasi sui dialoghi. "Beh, all'inizio è stata una sfida, perché è vero che è più facile continuare sulla stessa strada" Gutierrez ha iniziato: "Ma volevamo anche ridimensionare un po' il progetto, volevamo esplorare un lato diverso dello sviluppo del gioco, abbiamo meravigliosi artisti 2D e volevamo esplorare ciò che potevano fare, e abbiamo anche pensato che il 2D per le meccaniche di stitching sarebbe stato fantastico. Ma allo stesso tempo, volevamo continuare a lavorare su giochi a cui tutta la famiglia potesse giocare, e anche che, sai, non siano difficili da giocare e abbiano una storia interessante alle spalle".

Non c'è ancora una data di uscita per Toymaker: Threads of Joy, ma è attualmente previsto per il 2026.