Unisciti a Lego Batman: Legacy of the Dark Knight dietro le quinte del nuovo video

The Batman - Parte II non uscirà fino all'autunno del 2027, non sappiamo ancora chi interpreterà Batman nel nuovo DCU di James Gunn e non c'è nessun nuovo gioco di Arkham all'orizzonte. Peccato, ma per fortuna i fan hanno ancora qualcosa da aspettarsi.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è stato annunciato durante la Gamescom ad agosto, e sembra essere un inaspettato successore spirituale della serie Arkham, completo di una quantità quasi ingestibile di fan service DC. L'abbiamo provato e siamo rimasti molto colpiti, e possiamo confermare che, nonostante la licenza Lego, è un'avventura con mordente.

Ora è stato rilasciato un nuovo video, chiamato Building the Legacy, in cui possiamo andare dietro le quinte per incontrare non solo gli sviluppatori, ma anche il capo del film DC James Gunn. Oltre a molte informazioni utili e aneddoti divertenti, c'è anche un sacco di nuovo gameplay.

Guarda il video qui sotto, con Lego Batman: Legacy of the Dark Knight che uscirà nel 2026.