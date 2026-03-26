Unisciti a noi per Life is Strange: Reunion e per l'anteprima dei partner Xbox in un doppio programma di GR Live questo pomeriggio

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Oggi è un giorno piuttosto frenetico per i giocatori, poiché questo pomeriggio segnerà l'arrivo del Life is Strange: Reunion di Deck Nine, con il lancio che avverrà alle 16:00 GMT/17:00 CET, un'ora prima della grande presentazione di questa settimana, con l'Anteprima dei Partner Xbox che inizierà alle 17:00 GMT/18:00 CET.

Dato che stiamo per passare a un'ora di Life is Strange: Reunion a partire da questo orario di lancio, che per caso è il nostro solito orario di inizio di GR Live, abbiamo pensato che tanto valeva restare e anche vedere l'anteprima Xbox Partner dopo, creando una diretta doppia che non vorrete perdere.

Come al solito, puoi seguire tutta l'azione sulla homepage di GR Live, con Life is Strange che inizia alle 16:00 GMT/17:00 CET e lo show Xbox dalle 17:00 GMT alle 18:00 CET. Non vorrai perderti questo.