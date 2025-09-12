Unisciti a noi per un bumper Borderlands 4 GR Live questo pomeriggio
Stiamo collaborando e stiamo causando il caos a Kairos per celebrare il giorno di lancio del looter-shooter.
È il grande giorno per i fan di Borderlands, poiché il quarto capitolo numerato della serie verrà lanciato su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Disponibile al momento, i fan possono affollare i negozi e le piattaforme digitali per accaparrarsi una copia di Borderlands 4 e, per celebrare questo momento, salteremo nel gioco anche nello streaming GR Live di oggi.
A partire dalle 15:00 BST/16:00 CEST, Alex ed io ci uniremo e ci dirigeremo verso Kairos per creare scompiglio nell'ultimo capitolo del looter-shooter. Giocheremo le prime due ore di gioco, tutte come due dei nuovi Vault Hunters disponibili in questo gioco.
Assicurati di unirti a noi sulla homepage di GR Live per seguire l'azione mentre si svolge, e non dimenticare di leggere la nostra recensione di Borderlands 4 proprio qui.