Unisciti a noi per un bumper Story of Seasons: Grand Bazaar GR Live questo pomeriggio

È tempo di prendersi una pausa dal trambusto e di allontanarsi dalla città per iniziare una nuova vita nell'accogliente campagna. Sì, questa settimana è arrivato un nuovissimo capitolo della serie Story of Seasons, e faremo di questo prossimo capitolo del franchise il fulcro dell'offerta GR Live di oggi.

A partire dall'orario leggermente anticipato delle 15:00 BST / 16:00 CEST, ospiterò e giocherò Story of Seasons: Grand Bazaar per due ore intere, il che significa che abbiamo in serbo per voi un flusso eccezionale GR Live oggi nella tipica posizione della homepage.

Andrò a Zephyr Town per incontrare la gente del posto e costruire la fattoria dei miei sogni, il tutto mentre aiuto gli abitanti della città a ringiovanire e ricostruire il famoso bazar nel cuore della città con l'intento di riportarlo al suo antico splendore.

Assicurati di fermarti per avere un assaggio di questo gioco accogliente e delizioso, ora disponibile su PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Oh, e non dimenticate di leggere i nostri pensieri completi sul gioco, nella nostra recensione dedicata.