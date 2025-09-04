Unisciti a noi per uno speciale streaming di due ore di Hell is Us su GR Live di oggi

HQ

Oggi segna il rilascio di Hell is Us. Un gioco che abbiamo tenuto d'occhio sin dalla sua rivelazione, il titolo d'azione e avventura di Rogue Factor è ricco di misteri ed enigmi mentre esploriamo un paese immaginario devastato dalla guerra, giocando nei panni di Remi mentre cerca la sua famiglia perduta da tempo.

Collegando i temi dell'emozione e degli orrori della guerra, oltre a includere orrori letterali nelle creature senza volto sparse per la mappa, Hell is Us ha già dimostrato di essere un'esperienza unica e impressionante, e puoi trovare i nostri pensieri completi nella nostra recensione qui.

Poiché si tratta di uno streaming di due ore, inizieremo da un orario precedente alle 15:00 BST/16:00 CEST, ma lo streaming può ancora essere trovato sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Twitch, nonché sulla nostra homepage GR Live. Ci vediamo lì!