Unisciti alla caccia di Predator: Badlands con questa clip esclusiva del film

Ieri, 7 novembre, è uscito nelle sale di tutto il mondo il nuovo film dell'universo PredatorPredator: Badlands di Dan Trachtenberg, un film che si discosta ancora una volta dalla classica formula horror del franchise iniziato negli anni '80 con un tono più leggero e un protagonista Yautja che, almeno questa volta, è il "bravo ragazzo", insieme all'androide Weyland-Yutani di Elle Fanning Thia.

L'abbiamo già visto qui su Gamereactor e il nostro collega Javier ha preparato un'ottima recensione per parlare del tono più leggero e spensierato di Badlands. Tuttavia, c'è molto spazio qui per alcune scene d'azione emozionanti e la Disney ha voluto collaborare ancora una volta con Gamereactor condividendo una scena esclusiva con te in modo che tu possa decidere da solo se questo film vale il tuo tempo e denaro nei cinema.

Nella clip vediamo il protagonista di Predator Dek che cerca di sopravvivere sull'inospitale pianeta Genna, dove anche le piante possono ucciderti in un secondo, e dove si trova la preda definitiva, la bestia più pericolosa dell'universo.

Non perdetevi l'anteprima che vi offriamo solo per i lettori di Gamereactor qui sotto.

E ora che l'hai visto... Avete intenzione di vedere Predator: Badlands questo fine settimana al cinema?

