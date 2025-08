Unitree svela il robot quadrupede in grado di camminare ininterrottamente per cinque ore

HQ

Unitree è un'azienda cinese di robotica che ha costantemente ampliato ciò che sappiamo e ci aspettiamo dai robot. Di recente, ha lanciato un robot umanoide economico e ora lo ha ampliato con un successore della sua opzione quadrupede.

Conosciuto come A2, questo è un bot progettato pensando al movimento e alla manovrabilità. È in grado di percorrere fino a 20 km o per cinque ore ininterrottamente a basso carico, o circa il 60% a pieno carico con un peso fino a 25 kg. È dotato di batterie sostituibili a caldo per espandere la sua autonomia, è realizzato in lega di alluminio e plastica rinforzata, ha una velocità massima di marcia di 5 m/s ed è costruito per essere in grado di gestire terreni difficili con facilità.

A differenza dell'umanoide R1, l'A2 non è al momento disponibile per l'acquisto per i consumatori abituali, il che significa che non è chiaro a quale fascia di prezzo si collocherà il dispositivo.

Unitree

