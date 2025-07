Universal aggiungerà Five Nights at Freddy's e le case infestate della WWE ai parchi a tema

HQ

Le Halloween Horror Nights degli Universal Studios sono appena diventate un po' più spettrali, poiché sono state annunciate altre due attrazioni per l'evento speciale dei parchi a tema entro la fine dell'anno. Freddy Fazbear's Pizzeria e The Horrors of the Wyatt Sicks costituiscono due nuove case infestate per l'evento.

Le Halloween Horror Nights inizieranno il 29 agosto all'Universal Orlando Resort e il 4 settembre agli Universal Studios di Hollywood. The Five Nights at Freddy's Haunted House ti vedrà vestire i panni di Mike mentre cerca di sopravvivere nella pizzeria infestata. Chica, Bonnie, Foxy, Mr. Cupcake e, naturalmente, lo stesso Freddy appariranno e seguiranno i visitatori durante l'attrazione.

The Horrors of the Wyatt Sicks segue le superstar della WWE, i Wyatt Sicks, ed è composto da cinque domini per ciascuno dei personaggi del gruppo di wrestling. Inoltre, un'attrazione a tema Terrificante sarà disponibile come parte delle Halloween Horror Nights di quest'anno, insieme a una casa di Fallout e alla nuova casa a tema Venerdì 13.

