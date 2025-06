Universal annuncia l'intenzione di aprire la sede di Horror Unleashed a Chicago

HQ

Universal è cresciuta ed ha ampliato la sua attività di parchi a tema a un ritmo mega negli ultimi tempi, poiché la società di intrattenimento ha annunciato l'intenzione di aprire un parco a tema nel Regno Unito, aprendo anche di recente le porte della sua nuova destinazione a Orlando. Ma non sarà tutto, poiché sono stati rivelati i piani per il lancio di unaHorror Unleashed nuova sede, che atterrerà a Chicago, Illinois.

Sarà la seconda location per lHorror Unleashed 'esperienza di intrattenimento immersivo dopo la destinazione di Las Vegas e la prima incursione nella regione per l'attività di parchi a tema diUniversal. Sarà basato su Chicago Avenue e per quanto riguarda ciò che potrebbe offrire ai fan, Page Thompson, presidente di Universal Destinations & Experiences, ha dichiarato:

"Universal Horror Unleashed mantiene la nostra promessa di creare esperienze horror altamente coinvolgenti e terrificanti che si connettono con i fan tutto l'anno. Siamo entusiasti di dare vita a questo concetto audace a Chicago, una città nota per la sua vibrante cultura. Siamo grati per il sostegno della città mentre convertiamo questo sito dormiente in un'attrazione unica che mette in mostra la nostra esperienza di narrazione e la capacità di offrire esperienze strabilianti che infrangono le aspettative degli ospiti".

A informazioni specifiche o date di apertura sono ancora in giro, poiché le uniche altre informazioni includono l'osservazione che l'esperienza offrirà una "narrazione di livello superiore" che "offrirà un intrattenimento coinvolgente e incentrato sull'orrore che va oltre i parchi a tema, portando brividi da brivido, ambienti terrificanti e paure indimenticabili per gli ospiti". Aspettatevi che questo si estenda anche alle scelte di cibo e bevande offerte e alla merce disponibile.

Annuncio pubblicitario: