Universal aprirà il primo del suo genere "parco a tema per bambini" in Texas il prossimo anno

Qualcuno non penserà ai bambini? Beh, Universal lo ha fatto, e la divisione dei parchi a tema, nota per le sue giostre dettagliate ed emozionanti in Harry Potter, Jurassic World o Super Nintendo World, aprirà un nuovo parco a tema dedicato solo alle famiglie con bambini piccoli. Questo parco, primo nel suo genere, chiamato Universal Kids Resort, servirà anche a decentralizzare le loro offerte di intrattenimento negli Stati Uniti (attualmente situate solo nella costa occidentale o orientale, in California o a Orlando) poiché aprirà a Frisco, in Texas, il prossimo anno.

Che aspetto ha un parco a tema Universal per bambini? Ovviamente, più piccolo e con temi più economici, ma anche colorato e gioioso, con un hotel accanto, e sette terre a tema, basate su Minions, Trolls, Shrek, Push in Boots, Spongebob Squarepants, Gabby's Dollhouse e Jurassic World (principalmente ispirato allo show Netflix della DreamWorks Camp Cretaceous).

Universal ha condiviso alcuni concept art, come un giro sulle rapide del fiume, due piccole montagne russe, una giostra volante, incontri con Shrek o un incontro con un bambino Velociraptor.

I dettagli sui prezzi non sono stati annunciati, ma anche se si tratta chiaramente di un parco su scala più piccola, scommettiamo che sarà comunque costoso rispetto ad altri parchi a tema regionali o a conduzione familiare nel paese.

Se hai dei bambini, li porteresti all'Universal Kids Resort? Non ti giudicheremo se sei un adulto e vuoi andarci anche tu...

