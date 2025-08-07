Universal diventerà più aggressiva nel citare in giudizio le aziende che addestrano l'IA con i loro film

HQ

Man mano che l'intelligenza artificiale si avvicina a Hollywood, alcune aziende stanno iniziando ad accettare la nuova tecnologia, mentre altre si stanno opponendo. Universal sembra essere uno di questi ultimi studi, poiché ha rivelato che adotterà misure severe contro le aziende che utilizzano i suoi film per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale.

Secondo The Hollywood Reporter, i film Universal includeranno ora un disclaimer secondo cui i film "non potrebbero essere utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale". Avvisi simili sono già stati avvistati nei titoli di coda di How to Train Your Dragon, Jurassic World Rebirth e Bad Guys 2.

"Questo film è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e di altri paesi. La duplicazione, la distribuzione o l'esposizione non autorizzate possono comportare responsabilità civile e procedimenti penali", si legge nell'avvertimento.

Se un'azienda dovesse ignorare questo avvertimento, la Universal è pronta ad andare a combattere in aula. Mentre i modelli di generazione di immagini e video AI continuano a produrre contenuti che assomigliano in modo inquietante ai film che abbiamo visto, forse presto inizieranno nuove guerre legali.

