Universal Orlando riaprirà le montagne russe dell'Epic Universe dopo l'incidente mortale

L'Universal Orlando Resort ha annunciato che le montagne russe Stardust Racers di Epic Universe, inaugurate la scorsa primavera, riapriranno sabato 4 ottobre. La giostra è stata chiusa per due settimane dopo un tragico incidente in cui un uomo ha perso la vita sulle montagne russe.

Kevin Zavala Rodriguez, 32 anni, non rispondeva dopo la fine della corsa e in seguito è morto in ospedale. È stato riferito che è morto a causa di "molteplici ferite da impatto contundente", che hanno seriamente compromesso la sicurezza della corsa. Tuttavia, uno studio condotto da Universal e dai produttori di giostre, la società tedesca Mack Rides (proprietaria di Europa-Park) ha scoperto che la giostra funzionava come previsto.

Venerdì sera, Karen Irwin, presidente dell'Universal Orlando Resort, ha inviato una lettera ai dipendenti confermando la riapertura della giostra sabato: "la nostra revisione tecnica e operativa completa ha confermato che i sistemi di giostra hanno funzionato correttamente durante il processo di imbarco, la durata della corsa e al ritorno del veicolo alla stazione, e i membri del nostro team hanno seguito le procedure per tutto il tempo."

Anche le revisioni indipendenti e parallele non hanno riscontrato difetti nelle montagne russe Universal

Irwin conferma che la revisione è stata condotta con funzionari locali e lo Stato della Florida ha osservato i test, e anche un ingegnere indipendente delle montagne russe ha condotto le proprie indagini, non trovando difetti.

"La sicurezza, come sempre, è la nostra massima priorità. Per aiutare ulteriormente gli ospiti a determinare se possono o non possono salire su un'attrazione, stiamo aggiornando le procedure operative e la segnaletica delle attrazioni per rafforzare gli avvisi di giostra esistenti e i requisiti di idoneità fisica presso Stardust Racers e altre giostre", ha affermato Irwin. La vittima usava una sedia a rotelle a causa di una lesione spinale passata, anche se la loro famiglia ha detto che aveva già cavalcato molte altre montagne russe.

"Come una famiglia Universal Orlando, continuiamo a porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari del signor Rodriguez Zavala per la loro perdita. Sono molto grato per la professionalità, la compassione e la cura che il nostro team ha dimostrato durante e dopo questo tragico evento."