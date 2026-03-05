Universal presenta le auto della nuova montagna russa a deriva Fast & Furious a Hollywood

HQ

Universal Studios Hollywood ha finalmente presentato le auto che saranno presenti nella loro nuova montagna russa nel parco a tema di Los Angeles, Fast & Furious: Hollywood Drift. Dopo mesi di test, Universal ha finalmente rivelato i treni che renderanno questa montagna russa "drifting": fondamentalmente una montagna russa rotante, ma con ogni carrozza di due file che finge di essere una vera carrozza.

In particolare, le quattro auto di ogni treno saranno la Dogde Charger, la Mazda RX-7, la Nissan Skyline GT-R e la Toyota Supra, tutte auto iconiche della storia del franchise Fast & Furious.

Annuncio pubblicitario:

Le montagne russe, situate sulla collina che divide il parco a tema californiano in due, presentano un tracciato unico progettato da Intamin, con accelerazioni rapide, molti momenti di airtime e inversioni, e con l'eccitazione aggiuntiva delle auto che girano in testarica, che "derapa" nelle curve.

Una montagna russa simile dello stesso tipo è in costruzione anche nel parco gemello di Orlando, Universal Studios Florida, e sostituirà la vecchia e ridicola attrazione Fast & Furious: Supercharged inaugurata nel 2015. Ti piacerebbe salire su queste montagne russe?

Annuncio pubblicitario: