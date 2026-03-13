Universal promette proiezioni cinematografiche più lunghe per i prossimi film
Dopo anni di ristrette nelle sale e una corsa verso lo streaming, Universal sembra pronta a dare di nuovo un po' di respiro ai cinema.
Durante la pandemia, Hollywood ha gettato quasi tutto il suo vecchio modello di distribuzione all'aria. Le uscite cinematografiche diminuirono, lo streaming crebbe e molti distributori iniziarono a trattare i cinema come se fossero un ricordo del passato. Ma i registi hanno reagito con tenace, e il pubblico in molti luoghi ha, almeno in parte, ritrovato la strada verso i cinema, anche se non è certo sulla stessa scala di prima.
Universal ora vuole sostenere questo movimento e garantisce che tutti i nuovi film della casa editrice saranno ammessi almeno cinque fine settimana nelle sale prima di essere distribuiti in digitale. A partire dal prossimo anno, questa offerta sarà estesa a sette fine settimana—cioè circa 45 giorni—di esclusività per i cinema. Se questo sia un passo nella giusta direzione dipende, ovviamente, da chi si chiede.
Un portavoce di Universal ha dichiarato:
"La nostra strategia di windowing è sempre stata progettata per evolversi con il mercato, ma crediamo fermamente nella primazia dell'esclusività teatrale e nel lavorare a stretto contatto con i nostri partner espositivi per sostenere un ecosistema teatrale sano e sostenibile."
Questo è anche un cambiamento di rotta piuttosto interessante rispetto a Universal in particolare. Lo studio è stato, infatti, uno dei giocatori più aggressivi quando è scoppiata la pandemia. Fu uno dei primi a iniziare a sperimentare con uscite digitali più veloci. Il che, ovviamente, ha suscitato forti critiche da parte delle catene teatrali che hanno visto scomparire i loro ricavi.
Ma ora l'idea è cercare di ricostruire ciò che era un tempo, e di ripristinare parte del ruolo del cinema come (almeno sulla carta) il luogo definitivo per godersi un film.
Cosa ne pensi — positivo o negativo?