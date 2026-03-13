Universal promette proiezioni cinematografiche più lunghe per i prossimi film

HQ

Durante la pandemia, Hollywood ha gettato quasi tutto il suo vecchio modello di distribuzione all'aria. Le uscite cinematografiche diminuirono, lo streaming crebbe e molti distributori iniziarono a trattare i cinema come se fossero un ricordo del passato. Ma i registi hanno reagito con tenace, e il pubblico in molti luoghi ha, almeno in parte, ritrovato la strada verso i cinema, anche se non è certo sulla stessa scala di prima.

Universal ora vuole sostenere questo movimento e garantisce che tutti i nuovi film della casa editrice saranno ammessi almeno cinque fine settimana nelle sale prima di essere distribuiti in digitale. A partire dal prossimo anno, questa offerta sarà estesa a sette fine settimana—cioè circa 45 giorni—di esclusività per i cinema. Se questo sia un passo nella giusta direzione dipende, ovviamente, da chi si chiede.

Un portavoce di Universal ha dichiarato:

"La nostra strategia di windowing è sempre stata progettata per evolversi con il mercato, ma crediamo fermamente nella primazia dell'esclusività teatrale e nel lavorare a stretto contatto con i nostri partner espositivi per sostenere un ecosistema teatrale sano e sostenibile."

Questo è anche un cambiamento di rotta piuttosto interessante rispetto a Universal in particolare. Lo studio è stato, infatti, uno dei giocatori più aggressivi quando è scoppiata la pandemia. Fu uno dei primi a iniziare a sperimentare con uscite digitali più veloci. Il che, ovviamente, ha suscitato forti critiche da parte delle catene teatrali che hanno visto scomparire i loro ricavi.

Ma ora l'idea è cercare di ricostruire ciò che era un tempo, e di ripristinare parte del ruolo del cinema come (almeno sulla carta) il luogo definitivo per godersi un film.

Cosa ne pensi — positivo o negativo?