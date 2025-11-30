Universal sta già pianificando altri film di Wicked

HQ

Ora che entrambi i film di Wicked hanno dimostrato di poter sfidare la gravità e raggiungere la vetta del botteghino, sembra che la Universal Pictures non sia ancora pronta a lasciare andare l'universo. Altri film nel mondo di Oz sono in fase di sviluppo alla Universal proprio ora, secondo Michael Moses, direttore marketing dello studio.

"Grazie al successo di 'Wicked' ma anche alla fanship, abbiamo quasi la responsabilità di capire come possiamo continuare in questo universo," Disse Mosè a Avvoltoio. "Abbiamo già capito? No. Ma ci sono cose in corso."

La pièce originale di Wicked si basa su un libro di Gregory Maguire, uscito nel 1995. Da quando quel libro è decollato, Maguire ha scritto una moltissima di altri libri su Oz, ma ci sono altre idee che fluttuano nel vento.

Dove vuoi che vada l'universo di Wicked dopo?