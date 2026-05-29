Università canadese che cerca di fare causa a uno YouTuber dirompente per aver cucinato un curry nel mezzo di una lezione

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In un evento piuttosto bizzarro che esemplifica ulteriormente quanto sia diventata tossica la cultura degli influencer, un'università della provincia canadese dell'Ontario sta cercando di intraprendere azioni legali contro uno YouTuber noto come Fique Ayub Fique, tutto dopo che la persona ha deciso di iscriversi a lezione nascondendo un fornello e degli ingredienti, prima di procedere a cucinare un curry nel mezzo della lezione, agendo in modo dirompente usando un accento indiano esagerato.

La Ontario Tech University ha comunque ufficialmente presentato un'ingiunzione contro Ayub, sostenendo che abbia tratto profitto da "violazione illegale di proprietà e uso non autorizzato" della proprietà dell'università. Finora, il video in questione realizzato da Ayub su questo episodio ha generato oltre 13 milioni di visualizzazioni da quando è stato pubblicato nell'ottobre 2024, con il numero di follower di Ayub che è aumentato da 60.000 a 1,3 milioni nello stesso periodo.

Secondo National Post, i documenti legali depositati alla Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario a Oshawa affermano che le azioni di Ayub non sono state nemmeno un caso isolato, poiché l'influencer è tornato un anno dopo, nell'ottobre 2025, per compiere uno scherzo simile, questa volta comportandosi come se stesse tenendo una sua classe universitaria di cucina, in cui decise di concludere gli eventi lanciando curry contro gli studenti presenti...

L'ingiunzione è stata concessa dalla giudice della Corte Superiore dell'Ontario Susan Healey, che ha dichiarato: "Ayub non dovrebbe essere nel campus; limitare la sua capacità di violare la proprietà non danneggia nessuno dei suoi diritti fondamentali. D'altra parte, il danno reputazionale in corso a Ontario Tech e la possibile interruzione del diritto di studenti e professori di frequentare le lezioni, liberi da molestie e distrazioni indesiderate, richiedono che questa ingiunzione venga concessa."

Non c'è stata alcuna risposta da parte di Ayub, anche se l'influencer ha rilasciato una richiesta difensiva in cui nega "ogni singola accusa", nonostante i video della situazione siano ancora attivi sul suo account YouTube.