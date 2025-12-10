Un:Me è una strana avventura horror psicologica giapponese

Ho concluso Silent Hill f di recente e stavo cercando un altro gioco horror giapponese psicologicamente esigente da giocare? Se sì, rivolgiamo la vostra attenzione al prossimo gioco dello sviluppatore Historia.

Conosciuto come Un:Me, questa è un'avventura horror psicologica che appare assurdamente strana e insolita. È difficile capire quale narrazione il gioco voglia raccontare, ma sembri assumere il ruolo di una giovane donna che deve fuggire da una strana struttura simile a un ospedale mentre affronta infermiere dall'aspetto molto sinistro.

Il trailer che offre un primo sguardo a Un:Me mostra che sembrano esserci tre parti principali di questa storia, ognuna con i propri temi, nessuno dei quali, come ci si aspetterebbe, è particolarmente piacevole.

Oltre a questo, sappiamo con certezza che il gioco sarà pubblicato da Shueisha Games, sarà per giocatore singolo, avrà una classificazione Teen ESRB, sarà disponibile solo come progetto digitale, disponibile in inglese, giapponese, cinese tradizionale e semplificato, e sarà lanciato anche su PC tramite Steam nel 2026.

Tenendo tutto questo a mente, dai un'occhiata al trailer di Un:Me qui sotto.