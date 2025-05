Uno dei giochi più apprezzati del 2024 arriva su Game Pass la prossima settimana

HQ

Game Pass è spesso considerato il miglior affare nel gioco d'azzardo, e francamente continua a diventare difficile contestarlo. Dopo una primavera mostruosa che includeva una serie di aggiunte first-party come Avowed, South of Midnight e Doom: The Dark Ages, oltre a un mucchio di fantastici titoli di terze parti, come Clair Obscur: Expedition 33, la seconda metà di maggio è destinata a diventare ancora migliore.

Xbox ha rivelato le nuove aggiunte a Game Pass per le prossime due settimane, e ragazzo ha alcuni successi assoluti da aspettarsi. Tra i lanci del primo giorno e persino uno dei giochi più votati del 2024, c'è molto che vale la pena giocare, quindi per comodità, ecco la lista completa delle nuove aggiunte.



Monster Train 2 (lancio del primo giorno) - 21 maggio per Game Pass Ultimate e PC



Creatures of Ava - 22 maggio per Game Pass Standard



Senua's Saga: Hellblade II - 22 maggio per Game Pass Standard



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornbyl - 22 maggio per Game Pass Standard



Tales of Kenzera: Zau - 22 maggio per Game Pass Ultimate e PC



The Division 2 - 27 maggio per Game Pass Standard, Ultimate e PC



To a T (lancio del primo giorno) - 28 maggio per Game Pass Ultimate e PC



Metaphor: ReFantazio - 29 maggio per Game Pass Standard, Ultimate e PC



Spray Paint Simulator (lancio del primo giorno) - 29 maggio per Game Pass Ultimate e PC



Crypt Custodian - 3 giugno per Game Pass Standard, Ultimate e PC



Symphonia - 3 giugno per Game Pass Standard, Ultimate e PC



In aggiunta a questo, un sacco di giochi debutteranno il Xbox Cloud Gaming il 23 maggio, con questi che sono:



Leggenda di Brütal



Costume Quest 2



Il giorno del tentacolo rimasterizzato



Full Throttle rimasterizzato



Grim Fandango rimasterizzato



Max La maledizione della fratellanza



Abisso al neon



Rottura quantica



Riproduzione rara



Giro da urlo



Stato di decadimento anno-uno



SteamWorld Dig 2



Overdrive al tramonto



Il racconto di Super Lucky



Zoo Tycoon Ultimate Collezione di animali



Tuttavia, ci sono alcuni giochi che stanno lasciando Game Pass, tra cui Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 e Slayers X: Terminal Aftermatch: Vengeance of the Slayer.