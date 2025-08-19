Uno dei migliori e più sconosciuti parchi a tema del mondo si trova a solo un'ora di distanza dalla Gamescom

HQ

La Germania è una terra ricca di parchi a tema. Probabilmente hai sentito parlare dell'Europa-Park, il parco a tema più grande e più visitato del continente dopo Disneyland Paris, ma il paese ne ha molti altri, tra cui uno che pochi conoscono... Ma potrebbe essere uno dei migliori al mondo: Phantasisland .

Questa settimana, la bellissima città di Colonia, in Germania, si riempie di giornalisti e appassionati di videogiochi in visita alla Gamescom, la più grande convention d'Europa. Perché non completare il viaggio con una visita a Phantasialand? Questa frase può sembrare una zoppicante campagna di marketing, ma è tutto puro cuore: avendo visitato io stesso un bel po' di parchi in tutto il continente, posso dire che pochissimi mi hanno impressionato come questo piccolo parco a Brühl, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, a circa un'ora di distanza da Colonia.

Potrebbe non essere grande come l'Europa-Park, Disneyland Paris, Efteling o PortAventura, e a prima vista potrebbe sembrare un po' carente in termini di quantità di giostre rispetto ad altri grandi parchi. Tuttavia, direi che nessun altro parco, e che include Disney, eguaglia la ricchezza, il livello di dettaglio e l'immersione di Phantasialand, l'innovazione nelle giostre e la qualità in generale. Il livello di qualità su ogni aspetto (tema, giostre, atmosfera, cibo) è fuori scala e la cosa più impressionante è quanto sia coerente.

Un multi-launch coaster super veloce tra rocce, cascate e un villaggio vichingo, un giro in un canale intorno alle rovine messicane in Chiapas, un villaggio da favola ambientato interamente al coperto, un giro attraverso la giungla africana in un ottovolante rovesciato, o forse la cosa migliore di tutte, un launch coaster volante, l'unico del suo genere, attraverso una città steampunk, sono alcune delle esperienze che questo parco offre.

Non posso davvero sottolineare abbastanza quanto sia impressionante questo parco a tema. E di nuovo, nessuno mi paga per scrivere questo. Dai un'occhiata a qualsiasi forum di parchi a tema o montagne russe e la maggior parte sarà d'accordo con me: Phantasialand merita una visita anche se non ami questo tipo di posti (potrebbe farti diventare un fan dopo averlo visitato), e se hai qualche giorno libero in più dopo la Gamescom, è a solo un'ora di distanza da Colonia...

