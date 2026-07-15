Uno è stato confermato morto e molti altri dispersi dopo il capovolgimento della barca nella baia di San Francisco

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Dopo il capovolgimento di una barca a tre ponti martedì, almeno una persona è morta e altre due sono state dichiarate disperse dalle autorità. Le notizie locali mostrarono che la barca affondava sotto la superficie dell'acqua nella baia di San Francisco, vicino all'isola di Alcatraz.

Tramite Reuters, il capo dei vigili del fuoco di San Francisco, Dean Crispen, ha dichiarato che undici navi di soccorso hanno cercato le persone scomparse, ma non sono riuscite a trovarle quando ha parlato in una conferenza stampa. La causa dell'affondamento è sconosciuta e voci su un incendio a bordo della barca sono state successivamente smentite.

Dei 19 passeggeri, 13 riuscirono a sbarcare sani e salvi, mentre tre furono portati in ospedale. Purtroppo una persona è morta e altre due sono state dichiarate disperse. "Stiamo ancora conducendo una ricerca attiva nell'area. Abbiamo 11 imbarcazioni in acqua che conducono quella ricerca. Continueremo per ore per assicurarci di trovare queste due persone scomparse, se possibile," ha detto Crispen.