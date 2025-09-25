Uno sguardo ai nuovi ambienti subacquei Dragon Quest I & II HD-2D Remake introdurrà Questa è una nuova area che non era presente nell'originale Dragon Quest II e sarà accessibile solo dopo aver completato una missione per salvare una sirena.

HQ Sembra che i fan di Dragon Quest, anche i fan di lunga data che hanno giocato alle avventure originali su NES, abbiano molto da aspettarsi nel prossimo Dragon Quest I & II HD-2D Remake . Durante l'Xbox Showcase al Tokyo Game Show 2025, il produttore Masaaki Hayasaka ha rivelato una nuova area chiamata Ocean Floor, che non era presente nel gioco originale. Oltre ad esplorare un bellissimo paesaggio sottomarino con il gruppo, abbiamo avuto modo di vedere alcuni nuovi mostri marini che dovremo sconfiggere per salvare le sirene, i pacifici abitanti del mare. Dragon Quest I & II HD-2D Remake uscirà il 30 ottobre per console Xbox, PS5, Nintendo Switch e sarà disponibile anche su Game Pass dal primo giorno. HQ