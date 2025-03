Uno sguardo alla realizzazione di Blasphemous: Il gioco da tavolo

HQ

Ho parlato con Andrea Colletti, direttore creativo di Ludus Magnus Studio e con il suo collega Diego Fonseca, che è un game designer. Ludus Magnus Studio prende il nome dall'antica arena dove si allenavano i gladiatori e, come si può capire, lo studio si trova anche in Italia e più precisamente a Roma. Ludus Magnus Studio si concentra sulla realizzazione di esperienze che combinano una forte narrazione, meccaniche di gioco strategiche e componenti di alta qualità. Sia Andrea che Diego spiegano che il loro interesse per i giochi da tavolo è stato suscitato dai giochi di personaggi di Games Workshop, ad esempio.

Diego:

Sono cresciuto giocando a giochi di ruolo e di strategia, trascorrendo le mie giornate giocando a Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering e HeroQuest, pur mantenendo la mia passione per i titoli di Games Workshop come Necromunda e il leggendario Blood Bowl. Combinando il mio amore per i giochi da tavolo con il mio interesse per i videogiochi, ho aperto gli occhi allo sviluppo di giochi e ho iniziato a sperimentare e creare i miei primi prototipi.

Andrea:

Ho lavorato per cinque anni per Games Workshop come rappresentante di vendita nel nord Italia, il che mi ha aiutato a costruire una rete di valore. Il sogno di creare un gioco tutto mio è nato più tardi, all'età di circa 35 anni.

Come ti è venuta l'idea di creare un gioco da tavolo Blasphemous ?

Andrea:

In realtà era da tempo che cercavamo una licenza che si adattasse al nostro stile, ma quando si è trattato di Blasphemous è successo quasi per caso. Siamo stati contattati dal team di The Game Kitchen per esplorare la possibilità di portare Black Rose Wars nella loro piattaforma di giochi da tavolo VR All on Board. Abbiamo semplicemente visto la nostra occasione e abbiamo proposto l'idea di creare un gioco da tavolo Blasphemous. Quando abbiamo sentito rapidamente una forte connessione e sinergia, il processo è diventato sorprendentemente fluido. Siamo stati fortunati.

Annuncio pubblicitario:

Diego:

Durante il periodo in cui l'azienda era alla ricerca di licenze per videogiochi, ho suggerito diversi titoli che mi appassionavano personalmente e di cui avevo già idee su come trasferire le meccaniche ai giochi da tavolo - ad esempio Hades, Darkest Dungeon e Blasphemous. Il fatto che abbiamo ottenuto la licenza per Blasphemous è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Quando abbiamo ricevuto la notizia, avevo già giocato al gioco tre volte ed ero completamente assorbito. Trasformarlo in un gioco da tavolo è stata un'esperienza straordinaria, un sogno che si è avverato.

Un gioco da tavolo di Hades, Diego, sembra fantastico. È qualcosa che hai in cantiere?

Diego:

Sfortunatamente non per Hades: i diritti sono già andati a un'altra società. Ma siamo decisamente interessati a sviluppare nuovi giochi da tavolo basati su licenze di videogiochi. C'è già qualcosa in cantiere, ma non possiamo ancora parlarne...

Da quanto tempo lavori a questo progetto?

Diego:

Lo sviluppo di Blasphemous ha richiesto molto tempo, compresi gli incontri con The Game Kitchen per perfezionare il concetto. Il gioco ha attraversato almeno tre iterazioni prima di prendere la sua forma finale. Un progetto di questa portata richiede almeno 12 mesi di lavoro prima che il prodotto sia pronto per la produzione.

Miniature molto dettagliate e belle. // Ludus Magnus Studio

Annuncio pubblicitario:

Vuoi rendere il gioco da tavolo fedele all'originale o creare qualcosa di nuovo nell'universo Blasphemous ?

Andrea:

Il gioco da tavolo non può essere un adattamento diretto del videogioco per diversi motivi. Una delle maggiori differenze è che Blasphemous è un'esperienza interamente in solitaria, mentre il gioco da tavolo richiedeva un sistema per un massimo di quattro giocatori. Un'altra cosa che non siamo riusciti a replicare completamente è l'alto tasso di mortalità: morire ogni due minuti fa parte della sfida nel videogioco, ma in un gioco da tavolo diventerebbe rapidamente frustrante.

Diego:

Tradurre l'esperienza del videogioco in un gioco da tavolo è stata una sfida entusiasmante. Una delle prime difficoltà è stata adattare un'avventura in solitaria a un sistema in cui quattro Penitenti condividono lo stesso mondo. La collaborazione con The Game Kitchen ci ha aiutato a trovare soluzioni per integrare più giocatori, ma la vera sfida è arrivata dopo: mantenere un'esperienza di gioco competitiva senza violare la tradizione del gioco, in cui i Penitenti condividono una comunità fraterna e una penitenza comune.

Quali emozioni vuoi che provino i giocatori del gioco da tavolo Blasphemous ?

Andrea:

Penso che l'azione "frenetica" del videogioco sia l'elemento chiave che volevamo portare nel gioco da tavolo, pur mantenendo una forte componente narrativa. Il sistema di combattimento è progettato in modo che un singolo lancio di dadi copra sia l'attacco che la difesa, eliminando i tempi di attesa e mantenendo il ritmo coinvolgente - una meccanica che trovo particolarmente interessante. Per quanto riguarda la storia, è sempre presentata in brevi segmenti per evitare di perdere l'attenzione dei giocatori che potrebbero essere meno coinvolti nella storia. In questo modo, il gioco mantiene il suo ritmo senza perdere la sua profondità atmosferica.

Diego:

I giocatori devono sentire il peso di un mondo opprimente e inesorabile, proprio come nei videogiochi. Allo stesso tempo, devono capire fin da subito di avere gli strumenti per affrontare e superare le sfide che gli si pongono, anche quando sembrano insormontabili. La morte, il sacrificio personale e persino l'aiuto a un rivale sono temi profondamente radicati nell'esperienza Blasphemous, e coloro che hanno giocato al gioco li riconosceranno nella nostra versione del gioco da tavolo.

Blasphemous, il videogioco, ha un design distintivo. // The Game Kitchen

Lavori a stretto contatto con gli sviluppatori di videogiochi The Game Kitchen per assicurarti che apprezzino quello che fai. Questo significa anche che coinvolgi i fan del gioco, o tutto si basa esclusivamente sulle reazioni degli sviluppatori?

Andrea:

Il gioco è già ben adattato per il gioco in solitaria. Ci sono piccoli testi narrativi da leggere che migliorano l'esperienza, proprio come in un librogame. Inoltre, la possibilità di chiedere aiuto occasionalmente durante le battaglie è una meccanica importante: se gestita bene, può aiutare i giocatori a superare ostacoli apparentemente insormontabili. C'è anche un buon equilibrio tra l'assenza di altri Penitenti, che in multiplayer aiutano a ripulire la mappa dai nemici, e la possibilità quasi certa di completare missioni che forniscono potenti potenziamenti senza la concorrenza di altri giocatori. Questo crea un'esperienza in solitaria che sembra sia stimolante che gratificante.

Il tuo gioco contiene un sacco di miniature dall'aspetto incredibile: è qualcosa che consideri una parte importante di un buon gioco da tavolo?

Andrea:

Dopo più di un decennio come editore, posso dire che le miniature non sono sempre necessarie, e in alcuni casi possono anche essere ridondanti. Ma per i tipi di giochi che creiamo, esperienze basate sulla trama in cui ci sforziamo di immergerci profondamente, le miniature sono inestimabili. Migliorano la narrazione e aiutano i giocatori a connettersi più fortemente con il mondo che stiamo costruendo.

Diego:

Non direi che le miniature siano "necessarie" per un buon gioco da tavolo, ma penso decisamente che siano importanti, almeno per l'immersione. I nostri giochi, come quelli che personalmente mi piace giocare, sono fortemente incentrati sul tema e sulla storia. In questo tipo di esperienza, è fondamentale immergersi completamente nel mondo di gioco e nei suoi personaggi, e le miniature sono un ottimo strumento per stimolare l'immaginazione dei giocatori e trasportarli in un mondo vibrante e dinamico.

Parti dei componenti - roba molto fantasiosa. // Ludus Magnus Studio

La grafica dei videogiochi è basata su pixel e ha uno stile piuttosto unico. È qualcosa che porti nel gioco da tavolo?

Andrea:

All'inizio, c'era sicuramente la tentazione di incorporare lo stile pixel art nel gioco da tavolo. In qualità di art director, sarebbe stata una sfida entusiasmante esplorare come l'estetica unica potesse essere implementata negli elementi del gioco. Tuttavia, dopo aver discusso con il team di The Game Kitchen, abbiamo concordato che uno stile artistico più pittorico ed evocativo, simile a quello che abbiamo sviluppato per i nostri progetti precedenti, avrebbe fornito un impatto visivo più forte. Posso rivelare un po' di dettagli dietro le quinte; Abbiamo finito per ridisegnare quasi tutti i concetti del gioco, in particolare i personaggi, con riferimenti ai loro libri d'arte. In molti casi, è stato piuttosto difficile interpretare dettagli specifici della grafica in pixel art, quindi abbiamo dovuto fare affidamento sull'arte originale dello studio che non è stata utilizzata nel gioco finale. Ciò ha portato alla creazione di concetti leggermente diversi da ciò che i giocatori vedono nei videogiochi, ma che forniscono una nuova prospettiva pur rimanendo fedeli all'anima di Blasphemous.

Di cosa sei più orgoglioso di Blasphemous e cosa diresti che lo distingue dagli altri giochi da tavolo?

Diego:

Personalmente, mi è piaciuto molto sviluppare le meccaniche di base del gioco e snellire la struttura dei turni con azioni semplici ma ben definite, che tuttavia aprono innumerevoli possibilità grazie a regole ben congegnate. È stato proprio grazie a queste meccaniche finemente affinate che sono stato in grado di progettare i vari Pellegrinaggi (scenari), che rendono ogni partita unica.

Andrea:

Penso che la cosa più singolare di Blasphemous sia il suo sistema di combattimento. Con un singolo lancio di dadi, puoi determinare attacchi, parate e punti deboli, rendendo ogni incontro rapido e fluido. In molti giochi di avventura ed esplorazione, si passa molto tempo a decidere dove muoversi, leggere testi e completare missioni. Inoltre, se hai lunghe fasi di combattimento, i round di gioco possono facilmente durare 4-5 ore, il che secondo me può scoraggiare alcune persone dal prendere in mano il gioco sul tavolo.

Immagini concettuali dallo sviluppo di Blasphemous: The Board Game. // Ludus Magnus Studio

Congratulazioni per il grande successo della campagna di crowdfunding. Ti aspettavi che la campagna avesse il successo che ha avuto?

Andrea:

Grazie mille per le gentili parole! Siamo incredibilmente felici che la campagna abbia raggiunto un traguardo così straordinario. Blasphemous: Il gioco da tavolo è ora il nostro progetto di maggior successo fino ad oggi in termini di crowdfunding, e non potremmo essere più orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto.

Ci aspettavamo questo livello di successo? Il nostro obiettivo era quello di raggiungere almeno 100.000 euro, quindi superarli di quasi il 100% è stata una sorpresa incredibile. Questi 21 giorni della campagna sono stati un viaggio incredibile, reso migliore da una comunità straordinaria e coinvolta.

Visto che siamo in tema di crowdfunding, come vedi la divisione tra giochi base ed espansioni?

Andrea:

Sfortunatamente, c'è stata la percezione che alcuni progetti stiano deliberatamente trattenendo i contenuti dal gioco base per venderli come espansioni. Ma non è così che lavoriamo. Se confronti il contenuto di uno dei nostri giochi base con titoli simili non finanziati tramite crowdfunding, come Descent, vedrai che offriamo una quantità di contenuti comparabile, se non maggiore, a un prezzo simile o inferiore. Il crowdfunding ci permette di ridurre i costi, come le spese di distribuzione, almeno durante la fase iniziale di lancio.

Diego:

Quando progetto un gioco, il mio obiettivo principale è sempre quello di creare un'esperienza completa e a tutto tondo nel gioco base. Le espansioni e le ricompense del crowdfunding dovrebbero essere proprio questo: aggiunte che introducono più profondità o varietà, senza dare la sensazione di mancare fin dall'inizio.

Quando è previsto che il gioco sarà disponibile nei negozi?

Andrea:

Buona domanda. Onestamente, non sono sicuro che il gioco verrà rilasciato anche nei negozi. A causa del gran numero di componenti e della loro alta qualità, il prezzo sarà elevato. Questo rende incerto se gli editori sarebbero disposti a correre un rischio così grande.

Diego Fonseca e Andrea Colletti presso lo studio Ludus Magnus. // Ludus Magnus Studio

Mi informano che dopo la fine della campagna, verrà attivato un cosiddetto "impegno tardivo", il che significa che anche dopo la sua conclusione, sarai in grado di contribuire con denaro per poter portare il gioco a casa una volta che sarà pronto per la produzione e per essere spedito ai clienti. Sono estremamente grato ai ragazzi di Ludus Magnus Studio per aver trovato il tempo di parlare con noi e di darci un'idea così grande del lavoro sul gioco, che sembra anche estremamente promettente. Tutta questa discussione si è svolta durante il lavoro molto intenso nelle fasi finali della campagna.

Link a Blasphemous: Il gioco da tavolo su Gamefound

Ludus Magnus Studio