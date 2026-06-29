Uno studio rileva che i bambini bianchi della classe operaia vengono lasciati indietro dal sistema educativo

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L'Inchiesta Indipendente sugli Esiti Educativi della Classe Operaia Bianca ha rilevato che sono necessarie riforme generazionali per sistemare il sistema educativo, poiché sta sempre più spesso lasciando indietro i bambini bianchi della classe operaia e non serve i loro interessi.

Fondata la scorsa estate, la BBC illustra che l'inchiesta indipendente voleva scoprire perché i bambini bianchi della classe operaia fossero la fascia demografica con le prestazioni più basse nel sistema scolastico inglese. La co-presidente dell'inchiesta, la baronessa Estelle Morris, ha detto che non è solo colpa delle scuole, ma è stato sottolineato dalla segretaria all'istruzione Bridget Phillipson che generazioni sono state "private delle opportunità."

L'indagine ha rilevato che solo il 48% dei bambini bianchi della classe operaia raggiunge un buon livello di sviluppo entro i cinque anni, mentre il 75% degli altri bambini che non ricevono pasti scolastici gratuiti raggiunge lo stesso. Il 36% degli alunni bianchi della classe operaia ottiene un Grade 4 o superiore nel GCSE di inglese e matematica, rispetto al 72% di tutti gli studenti che non ricevono pasti scolastici gratuiti.

Si scoprì anche che le famiglie bianche della classe operaia credono sempre più spesso che il sistema educativo non garantisca il successo futuro. Per rimediare a questo, l'inchiesta formula 24 raccomandazioni, tra cui l'accesso gratuito ai trasporti pubblici locali per tutti i giovani fino a 21 anni, l'estensione di 30 ore di assistenza all'infanzia gratuita a tutte le famiglie svantaggiate e una grande espansione degli apprendistati.