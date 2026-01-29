Uno studio stima che le vittime di guerra russe e ucraine si avvicinano ai due milioni

HQ

Quasi quattro anni dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, il numero combinato di soldati uccisi, feriti o dispersi da entrambe le parti potrebbe avvicinarsi a due milioni entro questa primavera, secondo un nuovo studio del Center for Strategic and International Studies (CSIS). Il think tank con sede a Washington stima che le forze russe abbiano subito circa 1,2 milioni di vittime, inclusi fino a 325.000 morti, mentre le perdite ucraine si avvicinano a 600.000. Né Mosca né Kiev pubblicano dati completi sulle vittime, e il Cremlino ha liquidato il rapporto come inaffidabile, insistendo che solo il ministero della difesa russo può rilasciare dati ufficiali.

Il CSIS sostiene che la portata delle perdite sia straordinaria secondo qualsiasi standard storico, osservando che le vittime russe in Ucraina superano di gran lunga quelle subite nella guerra sovietica in Afghanistan e nei conflitti ceceni messi insieme. Sebbene le perdite russe siano stimate di circa due a uno in più di quelle ucraine, l'impatto sull'Ucraina è particolarmente grave dato il suo popolo più ridotto e la capacità più limitata di sostenere una mobilitazione prolungata. La Russia ha compensato le perdite con alti stipendi, generosi bonus di arruolamento e reclute straniere, mentre l'Ucraina continua a faticare a rifornire le unità esaurite in un contesto di resistenza interna all'abbassamento dell'età della mobilitazione.

Nonostante il costo umano, il rapporto suggerisce che i guadagni sul campo di battaglia restano marginali. Dal 2024, le avances russe sono rallentate a decine di metri al giorno nelle principali offensive, con condizioni invernali e resistenza ucraina che rallentano ulteriormente i progressi. I recenti colloqui di pace che hanno coinvolto Russia, Ucraina e Stati Uniti non hanno prodotto una svolta, lasciando la guerra bloccata in uno stallo costoso mentre le vittime continuano ad aumentare da entrambe le parti...