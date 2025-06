Uno su cinque sceglie PS Plus Premium - Ed è ancora in crescita

HQ

Nell'ambito della recente presentazione di Sony dei suoi segmenti di business, il capo di Playstation Hideki Nishino (che è succeduto a Jim Ryan) ha condiviso i dati relativi alla distribuzione all'interno del servizio di abbonamento Playstation Plus. Secondo i dati, il 22% – o circa un abbonato su cinque – ha optato per il livello più alto e costoso, Premium. Si tratta di un aumento rispetto al 17% del 2022. Questo nonostante il fatto che il servizio abbia visto un aumento dei prezzi da allora, cosa che Sony giustifica con contenuti ampliati e un'economia globale instabile nel corso degli anni.

PS Plus Extra, nel frattempo, rappresenta il 16% degli abbonamenti, mentre il restante 62% ha scelto il livello Essential entry-level, che fornisce l'accesso al gioco online, ai salvataggi nel cloud e alle aggiunte mensili di gioco.

Hideki Nishino ha anche lasciato intendere che i prezzi di Playstation Plus potrebbero essere modificati in futuro:

"Il servizio PS Plus offre un grande valore per i nostri giocatori e continueremo ad aggiungere valore e ad adattare la nostra strategia di prezzo in modo dinamico per massimizzare la redditività".

Ti abboni a Playstation Plus e pensi che i prezzi tra i diversi livelli siano ragionevoli dato il contenuto?