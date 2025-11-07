Uno Yoshi che canta, parla e balla è il protagonista dei nuovi prodotti My Mario per Nintendo Rivolta ai bambini piccoli, la nuova linea di prodotti Yoshi include giocattoli, libri illustrati e altro ancora.

HQ Ecco uno che i bagarini probabilmente non dovrebbero prendere: un giocattolo di Yoshi che canta, parla e balla rivolto ai bambini super piccoli della linea di prodotti My Mario di Nintendo. Si unisce a una serie di nuovi giocattoli, libri e altro a tema Yoshi in uscita alla fine di questo mese in Giappone e all'inizio del prossimo anno nei territori internazionali. Accanto al giocattolo parlante di Yoshi, c'è anche un libro illustrato chiamato "Lick-Lick Yoshi" che segue l'adorabile dinosauro mentre sgranocchia frutta usando la sua lingua estensibile. Una nuova app permetterà ai bambini di giocare con Yoshi, toccando liberamente il suo viso fino a quando non sarà pronto per andare a dormire. Come parte della stessa linea di prodotti saranno disponibili anche un peluche Yoshi con una coperta, un sonaglio Yoshi e un peluche Yoshi in piedi. Infine, c'è un libro da tavolo di Yoshi che esce un po' più tardi rispetto al resto della gamma, il 20 novembre. Annuncio pubblicitario: