Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
lifestyle

Uno Yoshi che canta, parla e balla è il protagonista dei nuovi prodotti My Mario per Nintendo

Rivolta ai bambini piccoli, la nuova linea di prodotti Yoshi include giocattoli, libri illustrati e altro ancora.

HQ

Ecco uno che i bagarini probabilmente non dovrebbero prendere: un giocattolo di Yoshi che canta, parla e balla rivolto ai bambini super piccoli della linea di prodotti My Mario di Nintendo. Si unisce a una serie di nuovi giocattoli, libri e altro a tema Yoshi in uscita alla fine di questo mese in Giappone e all'inizio del prossimo anno nei territori internazionali.

Accanto al giocattolo parlante di Yoshi, c'è anche un libro illustrato chiamato "Lick-Lick Yoshi" che segue l'adorabile dinosauro mentre sgranocchia frutta usando la sua lingua estensibile. Una nuova app permetterà ai bambini di giocare con Yoshi, toccando liberamente il suo viso fino a quando non sarà pronto per andare a dormire.

Come parte della stessa linea di prodotti saranno disponibili anche un peluche Yoshi con una coperta, un sonaglio Yoshi e un peluche Yoshi in piedi. Infine, c'è un libro da tavolo di Yoshi che esce un po' più tardi rispetto al resto della gamma, il 20 novembre.

Uno Yoshi che canta, parla e balla è il protagonista dei nuovi prodotti My Mario per Nintendo
Annuncio pubblicitario:


Caricamento del prossimo contenuto