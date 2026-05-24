Unreal Engine 6 rivelato ufficialmente con la vetrina Rocket League

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Epic e Psyonix hanno ora presentato ufficialmente Unreal Engine 6 con grande clamore, segnando il prossimo grande passo per Rocket League e un aggiornamento significativo.

L'annuncio è stato fatto durante il RLCS 2026: Paris Major ed è stato descritto come "una nuova era." Non sono stati però menzionati dettagli tecnici specifici, ma i brevi clip mostrati hanno comunque dato un indizio su ciò che ci aspetta.

Da tempo circolano voci secondo cui Rocket League sarebbe passato a una nuova versione di Unreal Engine. Molti probabilmente si aspettavano una transizione verso UE5, ma invece stanno facendo un grande salto verso la generazione successiva.

Rimane poco chiaro cosa comporterà esattamente la nuova versione di Rocket League in termini di contenuti. Non è ancora chiaro se si tratti di un gioco completamente nuovo, di un aggiornamento importante o di una revisione tecnica della versione esistente.

Data di uscita? No, niente del genere per ora, ma almeno ora sappiamo che Unreal Engine 6 sta arrivando. Guarda il video qui sotto.