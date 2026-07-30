Unreal Engine e limitazioni tecniche potrebbero impedire a Clair Obscur: Expedition 33 di arrivare su Switch 2

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La Nintendo Switch 2 è una console molto più potente rispetto alla sua predecessora, permettendo di portare titoli di terze parti che non avrebbero mai potuto funzionare sulla Switch originale. Abbiamo già visto ottimi porting come Cyberpunk 2077 arrivare su console, ma ci sono ancora alcuni giochi che potrebbero incontrare problemi tecnici nel tentativo di passare alla Switch.

Uno di questi giochi è Clair Obscur: Expedition 33 di Sandfall Interactive. In un'intervista con Automaton, il regista Guillaume Broche ha detto che, sebbene lo studio stia valutando un possibile porting per Switch 2, potrebbe non riuscire a realizzarlo al momento. "Siamo interessati a cercare un modo per farlo, ma è troppo presto per annunciare qualcosa a questo punto," ha detto.

Il cofondatore e chief technical officer Tom Guillermin ha aggiunto: "È una grande sfida tecnica perché abbiamo cercato di fare qualcosa di bello con il gioco, ma ovviamente la Switch 2 non è potente come la PlayStation o la Xbox Series X. Quindi, è una cosa importante da considerare, soprattutto considerando la dimensione del nostro studio."

Broche ha aggiunto che molte funzionalità che funzionano su Unreal Engine 5 non si adattano necessariamente bene a Nintendo Switch 2, il che significa che ci sarebbero molte sfide per portare il gioco in meglio. Il personaggio principale e concept artist Alan Reynaud ha detto che dipende più dagli aggiornamenti di Unreal Engine, così lo studio può capire quanto richiederebbe tempo portare Clair Obscur: Expedition 33 su una nuova piattaforma.

In questo momento, anche Sandfall è impegnata a lavorare al suo prossimo titolo, che si dice corra grandi rischi, proprio come ha fatto il primo titolo dello studio.