Unreal Tournament 4 diventa free-to-play grazie al gruppo di fan che collabora con il permesso di Epic Games

Dopo aver portato Unreal Gold e l'originale Unreal Tournament in archive.org, gli appassionati dei classici sparatutto multiplayer hanno riportato Unreal Tournament 2004 e lo hanno reso completamente gratuito da scaricare. OldUnreal, un gruppo di supporto comunitario attivo da anni, è sempre stato determinato a mantenere vivi i vecchi giochi Unreal Tournament di Epic Games. Epic Games ha persino concesso il permesso di rendere gratuito Unreal Tournament 2004, supportando OldUnreal nei suoi ultimi iniziativi.

Per quanto riguarda PC Gamer, l'unica cosa che questa versione di Unreal Tournament 2004 potrebbe costarti è tempo. Puoi scaricare l'installer dal sito OldUnreal qui, ma una volta che hai confezionato il gioco completo sul tuo PC dovrai andare su GitHub per ottenere la patch della community, che permette al gioco di girare correttamente su sistemi operativi moderni, inclusi Mac e Linux.

"Si prega di notare che questa è la prima patch pubblica per Unreal Tournament 2004 in oltre 20 anni," scrive il project manager Stijn-volckaert su GitHub. "Abbiamo implementato numerose correzioni e miglioramenti, scritto un nuovo backend SDL per Linux e macOS, e persino un nuovo renderer. Abbiamo anche migrato l'intero codice su sistemi di compilazione moderni. Potrebbero essersi infiltrati nuovi insetti!"

Quindi, se vuoi dedicarti a un po' di sparatorie nostalgiche questo weekend, ora puoi farlo, grazie al lavoro di alcuni fan incredibilmente devoti.