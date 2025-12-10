Unshine Arcade per fondere azione roguelike e horror psicologico

La vetrina Day of the Devs in linea con The Game Awards è stata gremita di annunci e rivelazioni indie interessanti, e un ottimo esempio è Unshine Arcade dello sviluppatore Mardt, un progetto ambizioso che cerca di combinare azione roguelike con horror psicologico.

La premessa è piuttosto semplice per il gioco, poiché giochi nei panni di una persona in una sala giochi abbandonata dove l'obiettivo è semplicemente giocare alla singola macchina arcade rimasta per guadagnare i biglietti necessari a ottenere e liberare uno strano animale virtuale nella gabinetto dei premi. Il problema è che qui c'è molto di più, dove ogni volta che spendi i biglietti riveli qualcosa in più sul passato oscuro dell'arcade stessa, per capire infine perché sia diventato così fatiscente.

Come nel gioco arcade che si gioca sul mobile, questo è un roguelite dall'alto con funzionalità stealth-shooter. Offre livelli generati proceduralmente simili a quelli di un dungeon, oltre a un sistema di potenziamento legato a palle gacha colorate che si trovano nei livelli. Al di fuori del gioco arcade, esplori la vera costruzione arcade in prima persona, dove puoi persino giocare con una macchina con artigli nei momenti liberi.

Non conosciamo ancora la data esatta di lancio di Unshine Arcade, poiché l'unica cosa finora confermata è che arriverà su PC nel 2026. Dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto.