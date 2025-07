Untamed di Netflix ottiene il rinnovo anticipato della stagione 2

HQ

Molti spettacoli Netflix non hanno il lusso di tornare per una seconda stagione e altri vengono lasciati in sospeso per mesi prima che lo streamer prenda una decisione sul loro futuro. Questo non è nemmeno lontanamente il caso di Untamed, poiché la serie drammatica guidata da Eric Bana ha già ricevuto il via libera per un secondo round di episodi.

Nonostante sia arrivato su Netflix solo il 17 luglio, Untamed è stato rinnovato per una stagione aggiuntiva, che riunirà Bana e i co-creatori della serie Mark L. Smith ed Elle Smith. Non abbiamo ancora molti dettagli sulla trama, ma ci è stato detto che riprenderà dopo la prima stagione, quando Kyle Turner lascerà lo Yosemite National Park e si metterà in viaggio, il che può sembrare catartico considerando quello che ha passato, ma ci è stato detto che la seconda stagione renderà anche Turner "molto a disagio" ancora una volta.

Mark L. Smith commenta: "Elle e io lo abbiamo immaginato come un episodio a sé stante, sei episodi. Ma poi, più ci siamo addentrati, più c'era un cast fantastico... era solo come, 'Oh sì, come facciamo a continuare così?' "

Elle Smith poi continua: "Abbiamo fatto Yosemite. Qual è il prossimo parco che potrebbe sembrare diverso da quello? Ogni parco nazionale ha un'identità culturale e geografica così diversa. Essere in grado di esplorare quei luoghi attraverso il caso e attraverso il viaggio di Turner è ciò che è così affascinante".

Il nuovo parco scelto non è chiaro, ma M. Smith si espande con: "Faremo in modo di popolarlo con personaggi che siano interessanti e lo aiutino in modi sia buoni che cattivi".

Sei entusiasta di saperne di più Untamed ?