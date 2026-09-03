Until Dawn 2 ci costringerà a prendere decisioni da incubo a gennaio 2027

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Firesprite sembra aver trovato la propria voce prendendo in mano il franchise di Until Dawn per il suo sequel, Until Dawn 2. Nel nuovo trailer svelato pochi minuti fa durante State of Play, ci è stato offerto uno sguardo più approfondito su alcuni dei suoi protagonisti, con un cast guidato da Neil Newbon, Andie Ju, Dacre Montgomery, Tanner Buchanan, Spence Moore II e Peter Stormare.

In Until Dawn 2, guideremo ancora una volta un gruppo di personaggi con motivazioni molto personali e personalità distinte mentre cercano di sopravvivere su un'isola dove si nasconde un male soprannaturale. Infatti, fino al trailer di oggi - che potete guardare qui sotto - non avevamo confermato che le creature conosciute nel gioco originale come Wendigos sarebbero tornate.

Ancora una volta, ci attendono decisioni difficili e talvolta inconcepibili se vogliamo che tutte queste persone vivano per vedere un'altra alba.

Vuoi salvarli? Bene, prendi nota, perché Until Dawn 2 uscirà in esclusiva su PlayStation 5 il 28 gennaio 2027 e i preordini apriranno il 10 settembre. Hai intenzione di preordinare una copia?