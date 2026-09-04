Until Dawn 2 è stato co-scritto dai creatori di Dispatch

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Until Dawn 2 segna un cambiamento significativo per la serie. Non è gestito da Supermassive Games, ma è stato invece affidato a Firesprite Studios. Tuttavia, lo sviluppatore con sede a Liverpool non ha lavorato da solo per realizzare un sequel horror degno, poiché ha portato un po' di aiuto nella creazione della storia originale per Until Dawn 2.

"Abbiamo collaborato con i nostri amici di AdHoc Studio - le menti brillanti dietro l'acclamato Dispatch - quindi potete aspettarvi una storia profondamente stratificata, ricca di personaggi ricchi, dialoghi taglienti, relazioni tese, decisioni difficili e sì... più di qualche morte raccapricciante," recita un post su Until Dawn 2 sul PlayStation Blog, dopo l'annuncio di ieri che Until Dawn 2 sarebbe arrivato il prossimo gennaio.

La trama di Until Dawn 2 vede una squadra di falsi YouTuber cacciatori di fantasmi che si dirigono verso un'isola apparentemente infestata. Come ci si aspetterebbe, scoprono presto che gli orrori sono più reali di quanto avrebbero potuto immaginare, e saranno le nostre decisioni a garantire che lasceranno l'isola di Akishima in sicurezza o meno.

Non è chiaro quando AdHoc Studio avrebbe lavorato su Until Dawn 2, ma sembra più probabile che lo fosse prima dell'uscita di Dispatch. Dopo quel lancio monumentale che ha messo AdHoc sulla mappa, lo studio sembra concentrarsi sui propri progetti. Prima del lancio di Dispatch, AdHoc aveva collaborato con altri studi per sviluppare narrazioni, arrivando persino ad aiutare con una bozza di The Wolf Among Us 2 che non ha mai visto la luce.