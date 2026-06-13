Until Dawn 2 Star conferma da quanto tempo il gioco è in sviluppo

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Mentre gran parte delle conversazioni sulla presentazione State of Play di PlayStation circolavano su Wolverine e God of War, una delle sorprese più grandi è arrivata con la rivelazione di Until Dawn 2, un gioco curiosamente non realizzato dai creatori di The Dark Pictures, Supermassive Games.

Invece, Firesprite prende il controllo per il sequel, che uscirà il prossimo anno. Uno dei membri del cast, Dacre Montgomery, star di Stranger Things, ha promosso il gioco su Instagram, rivelando che è in lavorazione da più tempo di quanto ci aspettassimo.

"Sono cresciuto giocando ai videogiochi, che mi perdesse nei mondi di The Elder Scrolls, costruisci civiltà in Age of Empires o salvandole in Call of Duty. Amo esplorare mondi illimitati - Far Cry, Red Dead, Crackdown o il mio gioco preferito di sempre, Prototype," ha scritto Montgomery su Instagram (tramite TheGamer).

"Col passare del tempo, è diventato evidente il crossover tra cinema e videogiochi; motion capture. Avevo visto Andy Serkis in Il Signore degli Anelli e Il pianeta delle scimmie e sapevo che era quello che volevo fare. 4 anni fa mi sono unito alla famiglia Until Dawn 2 [a Firesprite] - un gruppo di artisti incredibilmente appassionato e talentuoso. Si è aperto un intero mondo - letteralmente. Un modo completamente nuovo di lavorare - con così tante competenze da imparare. Ricco di immaginazione e specifiche. Sono rimasto continuamente assolutamente sconvolto dall'impegno di chi ha dedicato la vita a questo mondo negli ultimi tanti, molti anni e sono così entusiasta che arrivi su una console vicino a voi," ha continuato.

Se Montgomery lavora al gioco da quattro anni, significa che lo sviluppo risale sicuramente a molto prima. Considerando le tendenze recenti, immaginiamo che Firesprite abbia iniziato a lavorare circa 6-7 anni fa, dato che oggi sembra che non ci sia un gioco AAA che richieda meno tempo.